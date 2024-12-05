Алаев предложил губернатору Федорищеву направить в Самару представителей РПЛ для совместной работы по поводу коррупции в футболе. Глава лиги пока не получил ответа («Мутко против»)

В Самаре пока не ответили на предложение РПЛ о совместной работе по коррупции.

Александр Алаев предложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву направить в Самару представителей лиги для совместной работы по поводу вероятной коррупции в российском футболе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ответа на свое предложение президент РПЛ пока не получил.

По информации источника, письмо за подписью Алаева было направлено губернатору еще несколько дней назад, сразу после общего собрания РПЛ.

Лига сообщила, что она готова оказать всестороннее содействие, а также пообещала поделиться своей «экспертизой в выявлении коррупционных схем и наказании виновных».

При этом, руководство РПЛ подчеркнуло, что считает, что такие вопросы стоит расследовать совместно, да и сам Александр Алаев также готов выехать в Самару.

Руководство Самарской области уже прислало ответное письмо, но ответа на предложения о совместной работе пока не последовало.

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