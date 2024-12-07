Сергей Юран: «Хотелось бы вывести сборную России на чемпионат мира и Европы в качестве тренера»

Сергей Юран хотел бы возглавить сборную России и вывести ее на Евро и ЧМ.

«Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы!

Как игрок я выступал за национальную команду и на мировом, и на европейском первенстве. И могу сказать, что выше только звезды. Большая гордость представлять и отстаивать честь свой страны. Это любому человеку хотелось бы, в том числе и мне», – сказал экс-тренер «Пари НН».