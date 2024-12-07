Сергей Юран: «Готов выучить английский, чтобы поработать в АПЛ. Я знаю ментальность европейцев»
«Я 10 лет поиграл в Европе. Это большой срок. Играл в четырех странах. Португалия, Англия, Германия и Австрия.
Я знаю ментальность европейцев, поэтому мне будет проще, если поступит предложение из европейских клубов. Единственное, если португальский язык я знаю в совершенстве, то английский неидеально. Да, первое время рядом может быть переводчик, но я придерживаюсь того мнения, что тренер должен говорить с игроками на одном языке.
Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ. Но надо понимать, чтобы тренера пригласили в Англию, нужно что-то выиграть в своей стране. Давайте возьмем Хосепа Гвардиолу. До «Манчестер Сити» он работал помощником в «Барселоне», потом в молодежной команде, потом в основной, потом начал побеждать, переехал в Германию и только потом в Англию», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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