Сергей Юран: «Согласился бы возглавить «Бенфику» и «Порту». Было бы здорово. Португальский – мой второй язык»

Сергей Юран заявил о готовности возглавить свои бывшие клубы «Бенфику» и «Порту».

«Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово. Португальский – мой второй язык.

Я знаю Португалию, знаю ментальность португальцев, потому что жил в этой стране, жил с этими людьми. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту», – сказал экс-тренер «Пари НН ».