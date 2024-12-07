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Сергей Юран: «Согласился бы возглавить «Бенфику» и «Порту». Было бы здорово. Португальский – мой второй язык»

Сергей Юран заявил о готовности возглавить свои бывшие клубы «Бенфику» и «Порту».

«Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово. Португальский – мой второй язык.

Я знаю Португалию, знаю ментальность португальцев, потому что жил в этой стране, жил с этими людьми. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту», – сказал экс-тренер «Пари НН».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Юран
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
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