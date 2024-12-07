Сергей Юран: «Возглавлю «Спартак» когда-нибудь. Давно не выигрывали чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда»
Сергей Юран уверен, что однажды возглавит «Спартак».
«Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.
Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с «Блэкберном». По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шел на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: «Серега, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!».
Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость», – заявил тренер.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости