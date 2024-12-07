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  • Сергей Юран: «Возглавлю «Спартак» когда-нибудь. Давно не выигрывали чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда»
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Сергей Юран: «Возглавлю «Спартак» когда-нибудь. Давно не выигрывали чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда»

Сергей Юран уверен, что однажды возглавит «Спартак».

«Когда-нибудь я возглавлю «Спартак». Моя цель – дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.

Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с «Блэкберном». По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шел на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: «Серега, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!».

Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость», – заявил тренер.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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