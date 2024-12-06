Егор Голенков: «Записался в Чехии на МРТ, сказали, что сделают через 4 дня. В России все решилось бы за один звонок»

Егор Голенков вспомнил, с какими проблемами столкнулся при лечении травмы в Чехии.

Голенков перешел в чешский клуб «Сигма» в 2021 году, но так и не сыграл за команду ни одного матча. Россиянин также выступал за португальскую «Лейрию».

– Помимо Португалии, ты играл и в Чехии. Что помнишь про это?

– Тоже очень тяжелое время. Все было хорошо, много обещаний, а получил травму – и все.

– Что все?

– У меня болело колено. Подхожу и говорю про это, а мне в ответ: потерпи 3-4 дня. Время проходит, ничего не меняется. По ощущениям, стало даже хуже. Предложил клубу сделать МРТ. В России это все бы решилось за один звонок. Там попросили потерпеть неделю, потому что МРТ стоило в районе 900 евро, что дорого. Я говорю, что оплачу, с горем пополам записался. Потом мне звонят и говорят, что сделают МРТ через четыре дня. Я офигел, думаю: как это?

В итоге сделал МРТ, а мне не могут показать диск. Я прошу его, все это на английском, языковой барьер. В итоге не выдержал и поехал к знакомому в Мюнхен, предупредил только агента. Получилось, что не поставил в известность клуб, тоже неприятная ситуация. В Германии мне предложили консервативное лечение. Я позвонил российскому хирургу, который по такой же травме оперировал другое колено. Он сказал, что это простейшая операция. Лучше сделать ее. Причем немцы говорили, что операция сложная и вряд ли я буду играть, – сказал форвард «Ростова».