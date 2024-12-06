Голенков о русофобии: «В Европе не все так плохо. Но показалось, что пару раз столкнулся с этим. Сижу в кафе, не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски»

Егор Голенков высказался о проявлениях русофобии в Европе.

Российский футболист ранее выступал за португальскую «Лейрию» и чешскую «Сигму».

– За все время в Европе ты сталкивался с русофобией?

– Там не все так плохо, как думают. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим.

Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски. И они понимают примерно, откуда я.

– Сервис в России лучше, чем в Европе?

– Не сказал бы. В Европе тебя полностью облизывают, – отметил нападающий «Ростова».