Голенков о зарплатах игроков: «Надо выиграть конкуренцию еще у 2 тысяч ребят, чтобы просто попасть в профессиональный футбол. Нужно трудиться, детства точно не будет»

Егор Голенков считает обоснованными высокие зарплаты футболистов.

– Многие критикуют высокие зарплаты футболистов. Ты с этим согласен?

– Это отдельная тема. Недавно наткнулся на пост в Telegram Евгения Чернова, где в процентах была высчитана конкуренция футболистов. Он пришел к выводу, что он выиграл конкуренцию у двух тысяч таких же пацанов, чтобы просто попасть в профессиональный футбол, не говоря о РПЛ.

А в Первой лиге не такие большие зарплаты. Чтобы попасть в РПЛ, нужно трудиться, нужна удача, у тебя точно не будет детства. В десять лет попал в интернат – и пожалуйста, тренируйся.

Вот взять профессию журналиста, например. Если я захочу стать журналистом, то я им стану, отучусь. Возможно, я не попаду на «Матч ТВ», но что‑то получится. Но не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у еще двух тысяч таких же ребят.

А где остальные 1999? У них не было детства, и они ничего не имеют. Поэтому для меня зарплаты футболистов обоснованы, – сказал нападающий «Ростова».