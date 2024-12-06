Голенков недоволен комментаторами: «Я сыграл хорошо, выиграл много единоборств. Бабушка мне говорит: «Ты выглядел неважно». Понимаю, что про меня что-то сказали»
– И Карпин, и Дзюба критикуют работу комментаторов в этом сезоне. Тебе нравится их слушать во время трансляций?
– Это вообще отдельная тема. Есть топы в своем деле, но есть и другие.
Расскажу историю. Я отыграл хороший матч, выиграл много единоборств, после этого звоню бабушке и дедушке, они не особо футбольные люди. А бабушка мне говорит: «Ты сегодня выглядел неважно». И я сразу понимаю, что про меня что-то сказали комментаторы.
Их мнение влияет на мою репутацию. Ладно бы это было по делу, вопросов нет. Но чаще всего это вообще не имеет отношения к тому, что было на поле.
А бывают ситуации, где наоборот, ты сыграл плохо, а потом меня нефутбольные люди начинают хвалить. Я думаю: все понятно. Поэтому я недоволен работой комментаторов.
– Ты считаешь, они не могут оценивать вашу игру?
– Они же не эксперты в этом. Нужно оценивать объективно и смотреть именно на качество игры.
Я выхожу на поле на замену, проходит пять минут, а комментатор говорит: «Голенков не вошел в игру, будет обратная замена». Это как?
Я не говорю, что меня надо хвалить. Но спустя пять минут говорить про обратную замену тоже не надо, – сказал нападающий «Ростова» Егор Голенков.
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