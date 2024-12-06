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  • Игорь Семшов: «Мы не используем золотое время для нашего футбола. В РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле. Когда все вернется, будем нехватка россиян для сборной»
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Игорь Семшов: «Мы не используем золотое время для нашего футбола. В РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле. Когда все вернется, будем нехватка россиян для сборной»

Игорь Семшов поделился мнением о ситуации в российском футболе.

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказался о текущей ситуации в российском футболе. Он считает нецелесообразным массово использовать иностранцев в период отстранения от международных соревнований.

«Мы говорили несколько лет назад, что раз лишили еврокубков, должны делать ставку на своих воспитанников. А у нас в РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле в основном составе. Мы не используем золотое время для нашего футбола. Потом, когда все вернется, будем нехватка россиян для сборной.

А еще когда мы даем гражданство иностранцу... Это не я первый говорю, – помню, сколько разговоров я слышал в кулуарах три года назад, что вот наступило время для доверия своим футболистам и тренерам. Не против того, чтобы брали иностранцев, – вопрос в уровне.

Когда стоит выбор между неотоповым иностранцев и своим игроком, надо доверять своему. Да, чемпионат бы от этого не сильно вырос, но давайте так рассуждать — что мы сегодня разыгрываем: первое место и места в РПЛ, борьба за вылет. Мы не разыгрываем места в Лиге чемпионов и еврокубках. Почему в этих условиях не доверять своим футболистам?» — сказал бывший игрок «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Семшов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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