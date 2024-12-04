Неценко признан комментатором года по версии «Комсомольской правды», Семшов – лучшим телеэкспертом

Александр Неценко признан комментатором года по версии «Комсомольской правды».

Сотрудник «Матч ТВ» был назван победителем в соответствующей категории во время премии «Джентльмен года». Неценко была вручена статуэтка «Золотой микрофон».

Телеэкспертом года признан бывший футболист сборной России Игорь Семшов, тоже работающий на «Матч ТВ».