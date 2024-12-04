Журавель о стиле «наррадор»: «В Испании комментаторы работают с бывшими футболистами, у нас такой баланс не востребован – Мостовой, Семшов, Ширко быстро соскочили. Наша традиция по-своему хороша»

Тимур Журавель сравнил работу комментаторов в России и Испании.

– В интервью Федору Смолову Карпин привел пример комментирования матчей в Испании. Правильно ли в испанском комментаторском стиле говорить только о ходе встречи, просто повествуя происходящее или все-таки стоит уделять внимание разным нюансам по ходу матча?

– Важная оговорка. Валерий Георгиевич действительно упомянул этот опыт. Как раз после этого я был в Испании и спросил у испанских коллег, так ли это. Просто перепроверил. Карпин не врал. Мне было интересно, как они это называют. Они называют это «наррадором» – комментатора, который только гоняет мяч.

Но он в это время не работает один. В таких случаях он всегда работает с бывшим футболистом. Работает с экспертом, который делится своим мнением. В этом балансе они работают.

Но у нас такой баланс оказался невостребованным. Когда мы звали, кстати, на первых парах существования «Матча» бывших футболистов комментировать, им это наскучило и они с этого быстро соскочили. Мостовой, Семшов , Ширко ... Я могу перечислять много фамилий людей, которые попробовали быть вторым комментатором. Ну, не зашло… Вот этот симбиоз не сложился. Значит, наши традиции и наша фишка в другом.

Комментаторы, не игравшие профессионально в футбол, но очень увлеченные своим делом, насмотренные, смотрящие много футбола, берут на себя смелость выражать оценочные суждения. Так делал Розанов , так делал Уткин. Собственно, Вася с Карпиным дружил. Карпин восхищался его стилем комментирования. Поэтому, то, что сказал Смолову Карпин, как минимум, входит в противоречие с тем, что он думал о Васе Уткине .

– Просто повествовать ход событий на примере: «Восьмой номер отдал третьему. Мяч ушел» – это не скучно для зрителя, в первую очередь?

– Мне кажется, что наша традиция по-своему хороша. Мы попытались найти другую. Не вышло. Я считаю, если наш комментатор будет только гонять мяч, будучи одним и без экспертов, которые не прижились. Это будет очень скучно и неинтересно. В этом случае комментаторская профессия просто потеряет свое лицо, – сказал комментатор «Матч ТВ ».