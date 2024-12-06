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Семшов о тренерстве: «У меня нет предложений, зато есть у иностранцев, ничего не сделавших для нашего футбола. Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты нужен? Просто смех»

Игорь Семшов выразил скепсис относително иностранных тренеров в РПЛ.

– Есть лобби российских тренеров, но пока активное в плане медиа, клубы все равно берут средних иностранцев. Непонятных легионеров-тренеров Валерий Газзаев назвал трубочистами.

– Если брать топ-тренера, вопросов нет. Но сейчас топ не поедет. А когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров, много сделавших для нашего футбола – и как игроки, и как тренеры, – очень обидно.

Везут начинающего иностранца и говорят, что он будет набираться практики. У меня вопрос – а мы где будем набираться практики? Это надо пересматривать.

– Вы бы были готовы возглавить «Динамо» и «Торпедо» сейчас?

– Меня не надо звать в «Торпедо» и «Динамо», достаточно позвать во Вторую лигу, чтобы набраться опыта и двигаться дальше. Но у меня нет ни одного предложения.

Я не скрываю – у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев, которые работали где-то и для нашего футбола ничего не сделали.

Не говорю, что я сделал баснословно много для нашего футбола. Но играл на трех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Но меня никуда не зовут.

– С чем это связываете?

– Потому что у меня есть свое мнение на команду. Таких примеров много. А сейчас время, когда командой руководят через тебя, рассказывают, что команда должна кушать, как тренироваться. Так, наверное, легче договориться.

Когда сейчас говорят, что Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты здесь нужен? У нас свои есть. Ну просто смех.

К нам все готовы вернуться, и понятно, почему они готовы вернуться, – сказал бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Семшов
logoДоменико Тедеско
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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