Семшов о Соболеве: «Старается. Голов в РПЛ пока нет, но не могу сказать, что играет неудовлетворительно. Он своими действиями приносит команде пользу»

Игорь Семшов считает, что Александр Соболев приносит пользу «Зениту».

Команда Сергея Семака обыграла «Оренбург» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ . Форвард «Зенита » Александр Соболев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. За 10 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России Соболев не забил ни одного гола.

«Соболев старается. В матче с «Оренбургом » боролся. Голов в чемпионате пока нет, но все сглаживается результатами команды. Личные результаты уходят на второй план.

Думаю и самому Александру хотелось бы забить, чтобы эту тему не затрагивали. Понятно, что он хочет прервать эту серию. Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно. Он своими действиями приносит команде пользу. Тем более, есть конкуренция и есть тактический план на игру», – сказал бывший полузащитник сборной России.