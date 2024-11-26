Кубарси – открытие года по версии CIES. Майну – 2-й, Батраков – 12-й, Педро из «Зенита» – 13-й

Международный центр спортивных исследований назвал Пау Кубарси открытием года.

CIES составил список футболистов не старше 20 лет, которые в 2023 году отыграли на профессиональном уровне не более 900 минут, а в 2024-м получают намного больше времени.

В целях ранжирования игроков был определен рейтинг их «опытности», учитывающий как количество минут, так и спортивный уровень матчей, а также результаты.

В топ-15 попали:

1. Пау Кубарси («Барселона »), рейтинг – 91,5.

2. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед ») – 83,3.

3. Хулио Солер («Ланус») – 77.

4. Эстеван («Палмейрас») – 74,9.

5. Семих Кылычсой («Бешикташ») – 73.

6. Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт») – 72,9.

7. Джек Хиншелвуд («Брайтон») – 72,3.

8. Тобиас Паласио («Архентинос Хуниорс») – 71,8.

9. Ян Мин Хек («Канвон») – 71,5.

10. Брено Бидон («Коринтианс») – 70,9.

11. Иван Роман («Палестино») – 70,8.

12. Алексей Батраков («Локомотив») – 70,7.

13. Педро дос Сантос («Зенит») – 70,3.

14. Тарас Михавко («Динамо» Киев) – 70,3.

15. Ян-Карло Симич («Андерлехт») – 69,4.