Кубарси – открытие года по версии CIES. Майну – 2-й, Батраков – 12-й, Педро из «Зенита» – 13-й
CIES составил список футболистов не старше 20 лет, которые в 2023 году отыграли на профессиональном уровне не более 900 минут, а в 2024-м получают намного больше времени.
В целях ранжирования игроков был определен рейтинг их «опытности», учитывающий как количество минут, так и спортивный уровень матчей, а также результаты.
В топ-15 попали:
1. Пау Кубарси («Барселона»), рейтинг – 91,5.
2. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 83,3.
3. Хулио Солер («Ланус») – 77.
4. Эстеван («Палмейрас») – 74,9.
5. Семих Кылычсой («Бешикташ») – 73.
6. Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт») – 72,9.
7. Джек Хиншелвуд («Брайтон») – 72,3.
8. Тобиас Паласио («Архентинос Хуниорс») – 71,8.
9. Ян Мин Хек («Канвон») – 71,5.
10. Брено Бидон («Коринтианс») – 70,9.
11. Иван Роман («Палестино») – 70,8.
12. Алексей Батраков («Локомотив») – 70,7.
13. Педро дос Сантос («Зенит») – 70,3.
14. Тарас Михавко («Динамо» Киев) – 70,3.
15. Ян-Карло Симич («Андерлехт») – 69,4.
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