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Кубарси – открытие года по версии CIES. Майну – 2-й, Батраков – 12-й, Педро из «Зенита» – 13-й

Международный центр спортивных исследований назвал Пау Кубарси открытием года.

CIES составил список футболистов не старше 20 лет, которые в 2023 году отыграли на профессиональном уровне не более 900 минут, а в 2024-м получают намного больше времени.

В целях ранжирования игроков был определен рейтинг их «опытности», учитывающий как количество минут, так и спортивный уровень матчей, а также результаты.

В топ-15 попали:

1. Пау КубарсиБарселона»), рейтинг – 91,5.

2. Кобби МайнуМанчестер Юнайтед») – 83,3.

3. Хулио Солер («Ланус») – 77.

4. Эстеван («Палмейрас») – 74,9.

5. Семих Кылычсой («Бешикташ») – 73.

6. Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт») – 72,9.

7. Джек Хиншелвуд («Брайтон») – 72,3.

8. Тобиас Паласио («Архентинос Хуниорс») – 71,8.

9. Ян Мин Хек («Канвон») – 71,5.

10. Брено Бидон («Коринтианс») – 70,9.

11. Иван Роман («Палестино») – 70,8.

12. Алексей Батраков («Локомотив») – 70,7.

13. Педро дос Сантос («Зенит») – 70,3.

14. Тарас Михавко («Динамо» Киев) – 70,3.

15. Ян-Карло Симич («Андерлехт») – 69,4.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
CIES
рейтинги
logoЭстеван
logoДинамо Киев
Тобиас Паласио
logoвысшая лига Турция
logoКанвон
logoАндерлехт
logoПедро дос Сантос
logoЗенит
Хулио Солер
logoПау Кубарси
logoвысшая лига Бельгия
logoДжек Хиншелвуд
Клаудио Эчеверри
logoСемих Кылычсой
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
Ян-Карло Симич
logoвысшая лига Южная Корея
Тарас Михавко
logoАрхентинос Хуниорс
logoЛанус
logoКоринтианс
logoАлексей Батраков
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoБешикташ
logoЛокомотив
logoБарселона
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Чили
logoвысшая лига Аргентина
logoБрайтон
logoЛа Лига
logoПалестино
Брено Бидон
logoКобби Майну
logoПалмейрас
logoРивер Плейт
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