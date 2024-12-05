Мор о Тедеско в РПЛ: «Серьезный человек сказал, что для него прощупывают почву, я не придумал это и не прочитал. Не вижу вариантов: речь о топ-клубах, но там нет проблем с тренерами»
С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак». Тедеско сумел завоевать с клубом серебряные медали чемпионата России.
Ранее Мор сообщил о том, что главный тренер сборной Бельгии скоро покинет свой пост и просит найти ему работу в России. В качестве одного из клубов, которому может потребоваться новый тренер, был назван «Оренбург».
– Тедеско еще подыскивают вариант в России?
– У меня был всего один разговор с серьезным человеком, который сказал, что для Тедеско прощупывают почву в России. Доменико наверняка рассматривает не только Россию, но и другие страны.
Про «Оренбург» было сказано в форме шутки, речь скорее идет о топ‑клубах. Мне сказали, что Тедеско держит в уме вариант с возвращением в РПЛ.
Не факт еще, что его уволят из сборной Бельгии, хотя должны. Естественно, я не придумал это и не прочитал на заборе или в интернете. Это в разговоре один на один сказал мне серьезный человек.
– Какую команду он бы мог возглавить, если не «Оренбург»? Кажется, что в топ‑клубах к увольнению ближе всех Личка.
– Я не вижу вариантов для Тедеско в России. Мне нравится работа Лички в «Динамо»: футболисты прибавляют, игра интересная, клуб боролся за титул в прошлом сезоне. Если они усилятся хорошими защитниками, то будут претендовать на чемпионство и в этом году. В остальных топ‑командах я тоже не вижу проблем с тренерами, – сказал бывший футболист «Спартака».
Мор о Тедеско: «Оренбург» вообще ни при чем, я сказал про возможное возвращение в Россию. С Радимовым обсуждали серию из 5 поражений клуба подряд и посмеялись на эту тему»
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