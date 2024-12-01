Тедеско не собирается в «Оренбург» и не рассматривает возвращение в Россию
Доменико Тедеско не планирует работать в «Оренбурге».
Сегодня бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сообщил о том, что главный тренер сборной Бельгии скоро покинет свой пост и просит найти ему работу в России. В качестве одного из клубов, которому может потребоваться новый тренер, был назван «Оренбург».
«Спорт-Экспресс» утверждает, что Тедеско не рассматривает вариант с работой в команде, которая сейчас занимает в Мир РПЛ последнее место.
Metaratings пишет, что нынешний тренер сборной Бельгии вообще не собирается возвращаться в Россию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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