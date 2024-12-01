Тедеско не собирается в «Оренбург» и не рассматривает возвращение в Россию

Доменико Тедеско не планирует работать в «Оренбурге».

Сегодня бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сообщил о том, что главный тренер сборной Бельгии скоро покинет свой пост и просит найти ему работу в России. В качестве одного из клубов, которому может потребоваться новый тренер, был назван «Оренбург ».

«Спорт-Экспресс » утверждает, что Тедеско не рассматривает вариант с работой в команде, которая сейчас занимает в Мир РПЛ последнее место.

Metaratings пишет , что нынешний тренер сборной Бельгии вообще не собирается возвращаться в Россию.