Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»

Александр Мостовой высказался о карьере Доминико Тедеско.

С 2019 по 2021 год бельгиец возглавлял московский «Спартак ». Затем специалист перешел в «Лейпциг», а сейчас возглавляет сборную Бельгии .

«Тедеско не кажется сильным тренером и никогда в футбол не играл. Вот в чем нонсенс. К счастью, сейчас этого немного, но эти случаи все равно есть. Это же как: ты раз попал куда-то и за тобой агенты начинают ходить и что-то происходит. Это нормально, я это видел. Тем более, мы же знаем, что 95% этого всего агенты делают.

Был бы у меня какой-нибудь агент, я бы тоже ходил сейчас из команды в команду, но у меня есть объяснение. Я всю жизнь в футбол играл на высочайшем уровне. И в этом плане претензий не было бы никогда. А у них вот так. Вот где сейчас этот друг Абаскаль ? Хорошо, что не напоминают про него сейчас.

Назначения Тедеско в Бельгию и «Лейпциг » были связаны с работой агента? Ну а с кем еще? Вот я привожу пример: я руководитель клуба и ко мне приходят и говорят, что хотели бы видеть тренером моей команды вот этого человека. Я отвечаю: «Давайте, я посмотрю». Мне называют конкретную фамилию, а я тут же спрашиваю: «Играл ли он в футбол?» А мне отвечают, что не играл, но говорят о нем хорошее. А что говорить? Говорить и я могу. Все могут. И в автобусе люди могут говорить, и по телевизору много говорят.

Для меня это не аргумент, и я бы сказал: «Нет». Так что здесь ответ простой. Но в руководстве клуба есть много людей, которые в футбол не играли, поэтому они этого не понимают. Им-то какая разница? Главное, чтоб деньги платили и все», – заявил экс-игрок сборной России.