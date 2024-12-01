Зарема о слухах про Тедеско и «Оренбург»: «Эксперты» просто скучают по нему, хейтить некого. Мечтают о возвращении Доменико в РПЛ, чтобы снова считать его прыжки, хлопки и красные карточки»
Зарема Салихова оценила слухи о возвращении Доменико Тедеско в Мир РПЛ.
Сообщалось, что экс-тренер «Спартака» мог бы возглавить «Оренбург». Позже стало известно, что Тедеско не собирается возвращаться в Россию.
«Эксперты» просто соскучились по Тедеско. Хейтить им некого: Слуцкий в Китае, Станковича нельзя, откроют рот – сразу лишат пайка от клуба.
Остальные нехаризматичные и неяркие, вот и мечтают о возвращении Тедеско в РПЛ, чтобы снова дружно вслух считать его прыжки, хлопки и красные карточки. Не дождутся!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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