Зарема о слухах про Тедеско и «Оренбург»: «Эксперты» просто скучают по нему, хейтить некого. Мечтают о возвращении Доменико в РПЛ, чтобы снова считать его прыжки, хлопки и красные карточки» 

Зарема Салихова оценила слухи о возвращении Доменико Тедеско в Мир РПЛ.

Сообщалось , что экс-тренер «Спартака» мог бы возглавить «Оренбург ». Позже стало известно, что Тедеско не собирается возвращаться в Россию.

«Эксперты» просто соскучились по Тедеско. Хейтить им некого: Слуцкий в Китае, Станковича нельзя, откроют рот – сразу лишат пайка от клуба.

Остальные нехаризматичные и неяркие, вот и мечтают о возвращении Тедеско в РПЛ , чтобы снова дружно вслух считать его прыжки, хлопки и красные карточки. Не дождутся!» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.