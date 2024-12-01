Мор о Тедеско: «Оренбург» вообще ни при чем, я сказал про возможное возвращение в Россию. С Радимовым обсуждали серию из 5 поражений клуба подряд и посмеялись на эту тему»

Эдуард Мор объяснил свои слова про будущее Доменико Тедеско.

Ранее Мор сообщил о том, что главный тренер сборной Бельгии , тренировавший «Спартак», скоро покинет свой пост и просит найти ему работу в России. В качестве одного из клубов, которому может потребоваться новый тренер, был назван «Оренбург».

«Конечно, я не имел в виду, что Тедеско поедет тренировать «Оренбург». Я сказал про возможное возвращение Тедеско в Россию. А Радимов начал меня подкалывать и пошутил про «Оренбург», который здесь вообще ни при чем. Мы просто обсуждали серию из 5 поражений подряд и посмеялись на эту тему.

С Радимовым у нас дружеские отношения, мы и вне эфиров общаемся, подкалываем всегда друг друга. Здесь он меня подколол – обычное явление», – сказал бывший защитник «Спартака».

Тедеско в «Оренбурге» – слух дня. Откуда это вообще взялось?

Тедеско не собирается в «Оренбург» и не рассматривает возвращение в Россию