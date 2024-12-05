Ловчев о Станковиче: «Он с футбольным характером и понимает спартаковский дух. Это помогает ему вести команду к победам»

Евгений Ловчев заявил, что у Деяна Станковича есть характер.

«У этого парня, Станковича, есть характер. Хороший спортивный характер.

У меня перед глазами один момент: когда он только начал работать в «Спартаке », был матч с «Химками». Было видно, как он нервничает, ходит по полю, понимая, что вторую игру проигрывать уже нельзя.

И в этот момент «Химки» забили гол. Тут я увидел, кто такой Станкович . Он взял бутылку и засадил куда-то в сторону. Я понял, что он с футбольным характером и понимает спартаковский дух.

Он понимает, что все надо вырывать характером. Это помогает вести ему команду к победам», – сказал бывший полузащитник «Спартака».