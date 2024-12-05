Ловчев о Станковиче: «Он с футбольным характером и понимает спартаковский дух. Это помогает ему вести команду к победам»
Евгений Ловчев заявил, что у Деяна Станковича есть характер.
«У этого парня, Станковича, есть характер. Хороший спортивный характер.
У меня перед глазами один момент: когда он только начал работать в «Спартаке», был матч с «Химками». Было видно, как он нервничает, ходит по полю, понимая, что вторую игру проигрывать уже нельзя.
И в этот момент «Химки» забили гол. Тут я увидел, кто такой Станкович. Он взял бутылку и засадил куда-то в сторону. Я понял, что он с футбольным характером и понимает спартаковский дух.
Он понимает, что все надо вырывать характером. Это помогает вести ему команду к победам», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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