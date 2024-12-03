Денисов о Станковиче: «Спартак» будет биться за него до конца. Хотим завершить этот год достойно, одержав победу»
Даниил Денисов заявил, что игроки «Спартака» уверены в Деяне Станковиче.
Красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счетом 3:0 в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ.
«Была установка, чтобы я находился при выносе вратаря «Краснодара» между линией защиты и полузащиты. Когда прессингуем один в один, не нужно стоять рядом с игроком соперника, нужно взять быть на каком-то расстоянии от него и если пойдет передача, то пойти прессинговать. А если нет, то возвращаться назад.
Есть ли уверенность в том, что Станкович может привести команду к чемпионству? Мы уверены в своем тренере, будем биться за него до конца. Но очки считают по весне. Мы хотим завершить этот год достойно, одержав победу», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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