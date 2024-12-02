Орлов о «Спартаке»: «Претендент на золотые медали. Красно-белые показывают лучший футбол в РПЛ, отставание от «Зенита» – всего 5 очков»
Геннадий Орлов считает, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство.
Команда Деяна Станковича занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 34 очка после 17 туров, и отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.
«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ – «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» – всего пять очков. Так что команда Станковича – претендент на золотые медали.
В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные. «Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» – сказал футбольный комментатор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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