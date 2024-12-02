Геннадий Орлов считает, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство.

Команда Деяна Станковича занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 34 очка после 17 туров, и отстает от лидирующего «Зенита » на 5 баллов.

«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ – «Спартак ». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» – всего пять очков. Так что команда Станковича – претендент на золотые медали.

В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные. «Краснодар » же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» – сказал футбольный комментатор.