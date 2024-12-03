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Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»

Мирослав Ромащенко оценил игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

После 17 туров московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Красно-белые набрали 34 очка и отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.

«Безусловно, «Спартак» при Станковиче мне нравится больше, чем «Спартак» при Абаскале. В последних пяти матчах «Спартак» показывает чемпионский футбол. Я говорю именно о последнем отрезке. Тут и сравнивать нечего.

С самого начала сезона были видны изменения в «Спартаке». Другое дело, что какое-то время Станкович знакомился с командой, пробовал разные схемы.

Сейчас эти шарахания сошли на нет, определилась схема. Сейчас «Спартак» на очень хорошем ходу и движется чемпионской поступью», – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoМирослав Ромащенко
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