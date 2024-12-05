Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
Мануэль Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии.
Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку в матче против «Байера» (0:1) в 1/8 финала турнира, сбив Джереми Фримпонга за пределами штрафной.
Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение дисквалифицировать голкипера на 2 матча Кубка. Таким образом, Нойер пропустит первый и второй раунды следующего розыгрыша турнира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
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