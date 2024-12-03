Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» против «Байера», «Лейпциг» сыграет с «Айнтрахтом» в среду
В Германии стартуют матчи 1/8 финала Кубка страны.
Во вторник сойдутся «Бавария» и «Байер», «Арминия» из 3-го дивизиона встретится с «Фрайбургом».
В среду «Вольфсбург» сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» будет противостоять «Айнтрахту».
Кубок Германии
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости