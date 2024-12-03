Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» против «Байера», «Лейпциг» сыграет с «Айнтрахтом» в среду

В Германии стартуют матчи 1/8 финала Кубка страны.

Во вторник сойдутся «Бавария » и «Байер », «Арминия » из 3-го дивизиона встретится с «Фрайбургом ».

В среду «Вольфсбург » сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» будет противостоять «Айнтрахту».

Кубок Германии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии