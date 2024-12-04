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  • Маттеус об удалении Нойера с «Байером»: «Чудо, что он получил первую красную, учитывая его стиль. Это риск агрессивной игры, в последних матчах он напомнил мне о своих славных днях»
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Маттеус об удалении Нойера с «Байером»: «Чудо, что он получил первую красную, учитывая его стиль. Это риск агрессивной игры, в последних матчах он напомнил мне о своих славных днях»

Лотар Маттеус высказался об удалении Мануэля Нойера в матче с «Байером».

Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии – он сфолил на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади. Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока. 

«Конечно, сейчас снова возникают вопросы: почему он неправильно оценил ситуацию, почему слишком поздно вышел с линии, не слишком ли он стар? Я думаю, что слишком дешево говорить об этом сейчас, хотя это, вероятно, было решающим для игры.

После поражения от «Барселоны» (1:4) я тоже критиковал его, но в последние несколько недель я видел Мануэля Нойера, который напомнил мне его славные дни. Против «ПСЖ» (1:0) он с легкостью справился с двумя или тремя подобными ситуациями. Против «Боруссии» Дортмунд (0:1) его сэйв против Забитцера был мирового класса.

Таков риск его агрессивной игры. На самом деле это чудо, что он получил свою первую красную карточку после, как кажется, 2000 официальных игр, учитывая его современный вратарский стиль», – сказал Bild бывший защитник «Баварии».

Нойер о красной в матче с «Байером»: «Это была ошибка, я должен это признать. Я извинился перед командой. Это оказало решающее влияние на ход игры»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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