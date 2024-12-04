«Дистанцируетесь от болельщиков в угоду врагам футбола? Пошел на хер, Аль-Хелайфи». Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой клуба за извинения перед «ПСЖ» на матче с «Байером»

Фанаты «Баварии» вновь выступили против Нассера Аль-Хелайфи на матче с «Байером».

Напомним, болельщики мюнхенского клуба вывесили вывесили два баннера , содержащие послание президенту «ПСЖ», во время домашнего матча с парижанами в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

На первом из них было написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?»

На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел на хер, плутократ Аль-Хелайфи!»

Впоследствии «Бавария » принесла извинения , заявив, что баннеры не были согласованы с клубом и не отражают его позицию.

На вчерашнем домашнем матче Кубка Германии с «Байером » (0:1) болельщики мюнхенцев вывесили баннеры, содержащие послание президенту «ПСЖ », а также критику «Баварии» за извинения.

На двух баннерах было написано: «Вы дистанцируетесь от болельщиков в угоду врагам футбола?»

На третьем: «Пересмотрите свои приоритеты! Пошел на хер, Аль-Хелайфи ! На хер «ПСЖ»!»