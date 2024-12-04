Киммих про 0:1 от «Байера»: «Красная Нойера – не оправдание. «Бавария» и с 11 игроками не смогла бы сыграть лучше, просто мы не использовали свои шансы. Команда на верном пути»

Йозуа Киммих не стал списывать вылет «Баварии» из Кубка Германии на удаление.

«Байер » обыграл мюнхенцев (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Бавария » провела большую часть матча в меньшинстве – на 17-й минуте красную карточку получил вратарь Мануэль Нойер.

«Красная карточка не была переломным моментом, это не оправдание. Ману очень много раз нас выручал. Мы и с 11 игроками не смогли бы сыграть лучше. Просто мы не использовали свои шансы, особенно во время стандартов. И один раз допустили ошибку в обороне.

Считаю, что в нашей игре не было ничего такого, за что нас можно было бы упрекнуть – кроме того, что мы не реализовали свои моменты.

Думаю, что сегодняшний матч был одним из лучших для нас на данный момент, особенно учитывая уровень соперника. Надеюсь, что это придаст нам энергии. Конечно, вылететь из Кубка Германии неприятно, потому что мы играем в футбол, чтобы побеждать. Но «Бавария» на верном пути», – сказал полузащитник клуба из Мюнхена.

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