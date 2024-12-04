  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киммих про 0:1 от «Байера»: «Красная Нойера – не оправдание. «Бавария» и с 11 игроками не смогла бы сыграть лучше, просто мы не использовали свои шансы. Команда на верном пути»
14

Киммих про 0:1 от «Байера»: «Красная Нойера – не оправдание. «Бавария» и с 11 игроками не смогла бы сыграть лучше, просто мы не использовали свои шансы. Команда на верном пути»

Йозуа Киммих не стал списывать вылет «Баварии» из Кубка Германии на удаление.

«Байер» обыграл мюнхенцев (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии. 

«Бавария» провела большую часть матча в меньшинстве – на 17-й минуте красную карточку получил вратарь Мануэль Нойер. 

«Красная карточка не была переломным моментом, это не оправдание. Ману очень много раз нас выручал. Мы и с 11 игроками не смогли бы сыграть лучше. Просто мы не использовали свои шансы, особенно во время стандартов. И один раз допустили ошибку в обороне. 

Считаю, что в нашей игре не было ничего такого, за что нас можно было бы упрекнуть – кроме того, что мы не реализовали свои моменты.

Думаю, что сегодняшний матч был одним из лучших для нас на данный момент, особенно учитывая уровень соперника. Надеюсь, что это придаст нам энергии. Конечно, вылететь из Кубка Германии неприятно, потому что мы играем в футбол, чтобы побеждать. Но «Бавария» на верном пути», – сказал полузащитник клуба из Мюнхена. 

У Нойера первая красная в жизни: за 800 матчей! После нее «Бавария» вылетела от «Байера»

«Бавария» без Кейна вылетела из Кубка. Разбор парадоксальной победы «Байера»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баварии»
logoЙозуа Киммих
logoКубок Германии
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБайер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»
613 минут назад
Ограблен дом Барко. Инфлюэнсер и невеста защитника «Севильи» и Аргентины подозревает работников дома: «Они ушли за 10 минут до нас, только один сотрудник знал о наших перемещениях»
818 минут назадФото
Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»
946 минут назадФото
«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»
16сегодня, 10:09Видео
Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» принимает «Эмполи», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
13сегодня, 10:05
Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет
19сегодня, 10:03
😎 Спортс“ открывает вакансию редактора соцсетей
86сегодня, 10:00
Гвардиола о сравнении его жеста с тремя пальцами Моуринью: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть»
95сегодня, 09:52
Пеп пошутил о конфликте с де Брюйне: «У меня с ним личные проблемы после 9 лет вместе. Не хочу, чтобы он играл»
20сегодня, 09:28
Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии
10сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
452 минуты назад
«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом
5сегодня, 09:45
Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»
4сегодня, 09:13
Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
10сегодня, 09:00
Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
13сегодня, 08:59
Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»
5сегодня, 08:46
Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
19сегодня, 08:34
Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
11сегодня, 08:22
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4сегодня, 08:22
«Саутгемптон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3сегодня, 08:10