Александр Добровинский сравнил «Спартак» со сборной Сенегала.

– Как вам начало сезона для «Динамо»?

– Пройдена уже треть пути. Определились моменты, которое нужно исправлять, ведь все мы не рассчитывали, что «Динамо» будет на пятом месте. В прошлом игровом году замечательный тренер Личка подарил нам надежду на чемпионство, поэтому ожидания от этого сезона были велики.

Есть несколько факторов, которые нужно учитывать. Во‑первых, это большая трансферная кампания «Зенита ».

Во‑вторых, серьезные инвестиции «Спартака », который стал командой, где больше всего афроамериканцев, афроевропейцев. Ты не можешь различить – на поле команда Сенегала или московский «Спартак», в котором когда‑то играли Нетто, Ловчев и другие наши звезды.

В‑третьих, стоит отметить «Локомотив », который хорошо работает с новичками, и сильный «Краснодар», который тоже хочет наконец‑то стать чемпионом. Все это влияет на конкуренцию в нашем футболе, – сказал адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский.