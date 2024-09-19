Ловчев о словах Глушенкова про сборную: «Сейчас ты звезда, но чего добился в «Спартаке», «Химках», «Крыльях»? Многим игрокам лучше молчать – черт знает что себе позволяют»
«Глушенков заявил примерно то же, что говорил и Валерий Карпин – зачем лететь? А раньше тот сказал, что не особенно держится за место главного тренера сборной России.
Если бы Глушенков так ответил в наше время, то его бы больше не брали в сборную. А сейчас это позволительно, но такая развязность точно не пойдет ему на пользу.
Но если мы не будем рассматривать его слова как отношение к сборной и стране, то он говорит нормальные вещи. Что ему лучше тренироваться с игроками более высокого класса, чем играть с Вьетнамом и Таиландом, что это ему больше даст.
Но, да, он сейчас стал звездой, но спрошу – чего ты добился в «Спартаке», «Химках», «Крыльях Советов», где играл раньше? А если иностранцев вдруг уберут, то ты завтра что, снова будешь пустышкой?
Я бы многим игрокам сегодня сказал: лучше молчать, чем говорить. Ведь они сейчас порой позволяют себе черт знает что.
И хочу сказать Глушенкову: где бы ты не играл, а запомнят тебя только если что-то выиграешь со сборной России, ведь выше команды нет. Я более 10 лет играл за сборную СССР и признавался лучшим футболистом страны. Но когда я сыграл за сборную мира в прощальном матче Гарринчи, то считаю, что выше этого ничего нет.
Не хочу никому читать нотации, потому что эти игроки – производные сегодняшнего времени. И им такие слова позволяются...
Да, он играет сейчас очень хорошо, но Карпин и Глушенков находятся по разные стороны некоего конфликта. И впервые став лучшим бомбардиром, Максим доказал Карпину, что его надо брать в сборную. Вот и все», – сказал бывший игрок сборной СССР.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий