Гендиректор «Динамо» о словах Федорищева про 10 клубов РПЛ и коррупцию: «Их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Не пиариться за счет проблемы, а лечить ее»

Павел Пивоваров ответил Вячеславу Федорищеву о «коррумпированных клубах РПЛ».

Ранее губернатор Самарской области заявил , что «порядка десяти клубов в высшей лиге» связаны с коррупцией в судейском корпусе.

– Федорищев сказал, что лига в вопросе разгоревшегося скандала очень пассивна. Ваше мнение?

– Вопрос рассматривался на общем собрании на прошлой неделе. Лига выпустила заявление, обратилась к губернатору. Мы – один из клубов, выразили свою позицию, но не можем говорить за всю РПЛ.

– Упомянуто 10 клубов. Это много.

– Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов – их надо перечислить, представить факты и начать расследование.

Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

– Хорошо бы назвать и 10 клубов, и того человека, который пришел попросить 36 миллионов рублей на судей.

– Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше – для общественности.

– Но вообще вы могли бы представить, что в российском футболе такое может существовать? Все привыкли, что футбол белый, красивый и пушистый.

– Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело – разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое – реальные факты.

Если проблема идентифицирована в футболе, ее надо лечить. Не пиариться за счет нее, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы ее оказывать, – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

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