Гендиректор «Динамо» о коррупции в судействе: «Если это не просто чьи-то разговоры, то проблема должна быть решена. Не хотелось бы, чтобы все ограничилось кликбейтными новостями»

В «Динамо» прокомментировали судейский скандал в Мир РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

– Очень много негатива вокруг футбола сейчас. Губернатор Федорищев недоволен ситуацией в судействе, агентами.

– Пока негатив идет от конкретного лица. Он связывает это с определенными фактами, ему известными. Если эти факты, которые частично опубличены (но не в части документов и имен), имеют под собой основания, то необходимо довести расследование до конца. И санкции должны быть максимальными для лиц, которых признают виновными.

Если проблема существует и это не просто чьи-то разговоры, эта проблема должна быть обязательно решена. Не хотелось бы, как это часто у нас бывает, чтобы в итоге все ушло в песок – и ограничилось высокими рейтингами цитируемости, кликбейтными новостями и так далее.

Пока в этой новой реальности очень много негативной медийности. Если целью является сделать что-то хорошее для нашего футбола, надо, чтобы цель была достигнута и дело довели до конца. А если все уйдет в песок и со временем все про это забудут, если все произнесенные слова окажутся недостаточно обоснованы и подкреплены фактами… Вот этого бы не хотелось. При таком развитии событий мы получим только негатив и ущерб.

Уважаемому Вячеславу Федорищеву желаю удачи, если он собирается довести дело до конца. А если нет – это очень грустно, – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

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