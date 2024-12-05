Черчесов о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится»

Станислав Черчесов оценил слова Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева . Но не знаю, о чем оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался.

Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится», — сказал тренер сборной Казахстана.

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