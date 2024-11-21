КДК дисквалифицировал Рябчука на 2 матча (один – условно) за прямую красную в матче Кубка с «Ростовом». Защитник «Спартака» пропустит ответную игру

КДК дисквалифицировал Рябчука на два матча за удаление в игре Кубка с «Ростовом».

Защитник «Спартака » получил прямую красную карточку за удар шипами в область голени под коленом хавбеку ростовчан Ивану Комарову в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

«Мы дождались Рябчука , он был в сборной Молдавии. Рассмотрели его удаление в матче с «Ростовом ». Он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику.

Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы. Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок – год»,– сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Рябчук пропустит ответную встречу «Спартака» и «Ростова» в Кубке России 27 ноября.