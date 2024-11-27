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Юран о работе Станковича: «Эти результаты не для «Спартака». Могут заскочить в тройку, но разве это задачи для клуба? Надо спрашивать с футболистов»

Сергей Юран недоволен уровнем игры «Спартака».

Сегодня красно-белые в гостях проиграли «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России и опустились в Путь регионов.

«Про качественную скамейку «Спартака» я бы поспорил. Но футболисты должны выходить и давать результат.

Поведение Станковича? Он не нервничал бы так и не кипел. Он хотел выиграть. В конце концов, это «Спартак».

Если подводить итоги работы Станковича в первой части сезона, то эти результаты не для «Спартака». Да, крупно обыграли «Локомотив», но судить о его работе по одному матчу я бы не взялся.

О чемпионстве можно забыть, о втором месте тоже. «Спартак» может заскочить в тройку. Разве это задачи для «Спартака»? 

Мы увидели уровень футболистов «Спартака». Надо с них спрашивать и задавать вопросы: «Вам вовремя платят зарплату? У вас все хорошо?» Хорошо! А почему такой результат? Они находятся в «Спартаке»!

Вот эта всегда была болезнь команды. В «Спартаке» всегда она была», – заявил бывший игрок красно-белых.

Станкович сломал пластиковое ограждение скамейки во время матча Кубка России с «Ростовом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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