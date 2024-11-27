Станкович об 1:2 с «Ростовом»: «Результат справедлив в чем-то. Ответственность беру на себя. Прошу прощения за разбитую скамейку, готов заплатить»
«Спартак» в гостях проиграл ростовчанам (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Во время 2-го тайма Станкович ударил по защитному стеклу скамейки и разбил его. «Ростов» вышел в полуфинал плей‑офф Пути РПЛ Кубка России, победив с общим счетом 3:1. «Спартак» будет играть в Пути регионов.
«Хочу поздравить «Ростов». Результат в чем‑то справедлив – они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель – дойти до конца.
Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной.
Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов, я исходил из того, что у нас началась поездка. У нас около двух десятков футболистов, но они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак».
Здесь я остановлюсь. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить [за ущерб]», – сказал главный тренер «Спартака».
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