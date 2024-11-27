Станкович об 1:2 с «Ростовом»: «Результат справедлив в чем-то. Ответственность беру на себя. Прошу прощения за разбитую скамейку, готов заплатить»

Деян Станкович высказался о матче с «Ростовом».

«Спартак» в гостях проиграл ростовчанам (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Во время 2-го тайма Станкович ударил по защитному стеклу скамейки и разбил его. «Ростов » вышел в полуфинал плей‑офф Пути РПЛ Кубка России, победив с общим счетом 3:1. «Спартак» будет играть в Пути регионов.

«Хочу поздравить «Ростов ». Результат в чем‑то справедлив – они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель – дойти до конца.

Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной.

Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов, я исходил из того, что у нас началась поездка. У нас около двух десятков футболистов, но они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак».

Здесь я остановлюсь. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов заплатить [за ущерб]», – сказал главный тренер «Спартака ».