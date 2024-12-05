В CTA недовольны решением ВАР позвать судью к монитору после падения Родриго в штрафной «Атлетика». Видеоассистент сказал, что что Горосабель «не касался мяча» (Archivo VAR)
В судейском комитете недовольны работой ВАР на матче «Атлетик» – «Реал».
Клуб из Бильбао одержал победу со счетом 2:1 в матче 19-го тура Ла Лиги. На 12-й минуте Родриго упал в штрафной площади хозяев после попытки обойти Андони Горосабеля. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и не изменил решение после просмотра видеоповтора.
Как пишет Archivo VAR, в техническом комитете судей (CTA) недовольны действиями видеоассистента Хорхе Фигероа Васкеса в этом эпизоде. В комитете не могут понять, почему арбитр ВАР сказал главному судье, что Горосабель «не касался мяча». На повторе сразу было видно, что это не так.
Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Два чистых пенальти и офсайд, которого не было – возмутительно. Гвардия Канталехо знает, что делает»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Archivo VAR
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