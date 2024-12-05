Мбаппе, Родриго, Вальверде и Анчелотти не получили оценок от Marca за матч с Атлетиком (1:2). У Беллингема 2 звезды за игру
Килиан Мбаппе не получил оценку от Marca за матч Ла Лиги с Атлетиком (1:2).
Форвард «Реала» не реализовал пенальти в этой игре.
Также прочерк от Marca получили Родриго, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия и тренер мадридцев Карло Анчелотти.
Лучшая оценка в составе «Реала» у автора единственного гола Джуда Беллингема – две звезды.
Лучшие оценки в «Атлетике» (три звезды) получили тренер Эрнесто Вальверде и вратарь Хулен Агирресабала, отбивший удар Мбаппе с точки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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