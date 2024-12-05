Мбаппе, Родриго, Вальверде и Анчелотти не получили оценок от Marca за матч с Атлетиком (1:2). У Беллингема 2 звезды за игру

Килиан Мбаппе не получил оценку от Marca за матч Ла Лиги с Атлетиком (1:2).

Форвард «Реала» не реализовал пенальти в этой игре.

Также прочерк от Marca получили Родриго , Федерико Вальверде , Лукас Васкес , Орельен Тчуамени , Фран Гарсия и тренер мадридцев Карло Анчелотти .

Лучшая оценка в составе «Реала» у автора единственного гола Джуда Беллингема – две звезды.

Лучшие оценки в «Атлетике» (три звезды) получили тренер Эрнесто Вальверде и вратарь Хулен Агирресабала, отбивший удар Мбаппе с точки.