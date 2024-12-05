Вальверде извинился за ошибку в матче с «Атлетиком». Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Родриго поддержали его

Федерико Вальверде извинился за результативную ошибку в матче с «Атлетиком».

На 80-й минуте игры 19-го тура Ла Лиги полузащитник «Реала », получив мяч на своей половине поля, начал двигаться по направлению к своей штрафной и попытался сделать поперечную передачу. Мяч попал в ногу находившемуся рядом Горке Гурусете, форвард «Атлетика » сумел убежать к воротам и забить победный гол – 2:1.

«Это был тяжелый удар, но я беру на себя ответственность и приношу извинения партнерам по команде и болельщиками.

Я знаю, что это футбол, и такие вещи могут происходить, но это не чуждо мне, и я не хотел молчать о своей ошибке. Впереди еще долгий путь, много турниров, и я уверен, что нас ждет много радости», – написал Вальверде.

Футболисты «Реала» в комментариях под постом поддержали Вальверде.

«Всегда с тобой», – написал Килиан Мбаппе . «Не нужно извиняться – побеждаем и проигрываем вместе, всегда», – поддержал Джуд Беллингем.

Винисиус написал: «Мы тебя любим». «Ты просто зверь, Федерико» – прокомментировал Родриго.