Вальверде извинился за ошибку в матче с «Атлетиком». Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Родриго поддержали его
На 80-й минуте игры 19-го тура Ла Лиги полузащитник «Реала», получив мяч на своей половине поля, начал двигаться по направлению к своей штрафной и попытался сделать поперечную передачу. Мяч попал в ногу находившемуся рядом Горке Гурусете, форвард «Атлетика» сумел убежать к воротам и забить победный гол – 2:1.
«Это был тяжелый удар, но я беру на себя ответственность и приношу извинения партнерам по команде и болельщиками.
Я знаю, что это футбол, и такие вещи могут происходить, но это не чуждо мне, и я не хотел молчать о своей ошибке. Впереди еще долгий путь, много турниров, и я уверен, что нас ждет много радости», – написал Вальверде.
Футболисты «Реала» в комментариях под постом поддержали Вальверде.
«Всегда с тобой», – написал Килиан Мбаппе. «Не нужно извиняться – побеждаем и проигрываем вместе, всегда», – поддержал Джуд Беллингем.
Винисиус написал: «Мы тебя любим». «Ты просто зверь, Федерико» – прокомментировал Родриго.
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