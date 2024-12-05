Степашин о премии «Джентльмен года»: «Это английское слово, принадлежность к аристократии. Надо так: «Самый корректный футболист». From English, okay?»

Сергей Степашин предложил переименовать награду «Джентльмен года».

Обладателем премии от «Комсомольской правды» в этом году стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин .

«Джентльмен – это вообще английское слово, и, если брать Great Britain или Англию, как угодно, джентльмен – это принадлежность к аристократии.

В нашем понятии, российском, это корректный человек, образованный, культурный, поэтому, думаю, в следующий раз так: «Самый корректный футболист», а в скобочках – «Джентльмен». From English, okay? Принимается? Записывайте.

Возвращаясь к первой части, аристократии: намедни встречался с председателем правительства Архангельской области, он говорил: «Мы знаем Ломоносова, еще кого-то». Я говорю: «А Тюкавина знаете? Это котласское, котласская порода, независимая».

Знаете, в Архангельской области не было крепостного права. Вот посмотрите на Костю: он похож на крепостного? Нет», – сказал член совета директоров московского «Динамо » Сергей Степашин .

Степашин о том, что Тюкавин не перешел в «Зенит»: «Он родом из Архангельской области, где исстари живут особенные люди. Их тряпочкой не заманишь! Там же никогда не было крепостного права»