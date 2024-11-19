Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024
Константин Тюкавин признан футбольным джентльменом года.
Нападающий «Динамо» и сборной России получил приз «Джентльмен года»-2024, ежегодно вручаемый газетой «Комсомольская правда».
На первом этапе Тюкавин оказался в шорт-листе премии, определяемом народным голосованием болельщиков. В тройку претендентов вместе с ним вошли Иван Сергеев («Крылья Советов») и Никита Кривцов («Краснодар»).
Свой голос за Тюкавина отдали 14 из 15 экспертов.
«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», – сказал Тюкавин.
В прошлом году награду получил Федор Чалов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
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