Степашин против агентов: «Соскребать по 10%, получать по несколько миллионов – мошенничество. Андреев был большой проблемой для «Динамо»

Сергей Степашин высказался против агентов в российском футболе.

«Говорят, что агенты нужны, по мне – нет. Я вырос в Советском Союзе, помню ленинградский «Зенит», помню «Динамо» Киев, тот «Спартак», из этих команд же уходили.

А когда по 10% соскребают, получают по несколько миллионов, в том числе и долларов. За что? Они вырастили футболистов? Это называется мошенничество. Давно надо принимать закон об агентах. Но говорят, что они нужны. Уничтожать агентов не надо, просто регулировать.

«Динамо» мучится с этим. Господин Андреев был большой проблемой для меня.

Захаряну не надо было уходить так рано, парень не созрел. Но там уже семья, а не агент», – заявил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин .

Агент Захаряна получил 50% от комиссии Нобеля и других посредников, перечисленной «Сосьедадом». Андреев заработал 2,5 млн евро с учетом денег от «Динамо» (Иван Карпов)