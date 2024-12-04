Степашин против агентов: «Соскребать по 10%, получать по несколько миллионов – мошенничество. Андреев был большой проблемой для «Динамо»
«Говорят, что агенты нужны, по мне – нет. Я вырос в Советском Союзе, помню ленинградский «Зенит», помню «Динамо» Киев, тот «Спартак», из этих команд же уходили.
А когда по 10% соскребают, получают по несколько миллионов, в том числе и долларов. За что? Они вырастили футболистов? Это называется мошенничество. Давно надо принимать закон об агентах. Но говорят, что они нужны. Уничтожать агентов не надо, просто регулировать.
«Динамо» мучится с этим. Господин Андреев был большой проблемой для меня.
Захаряну не надо было уходить так рано, парень не созрел. Но там уже семья, а не агент», – заявил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
Агент Захаряна получил 50% от комиссии Нобеля и других посредников, перечисленной «Сосьедадом». Андреев заработал 2,5 млн евро с учетом денег от «Динамо» (Иван Карпов)
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