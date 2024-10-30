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  • Степашин об уровне клуба для Тюкавина в Бундеслиге: «Не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». Зачем команда без амбиций или скромные чемпионаты? Не вижу смысла»
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Степашин об уровне клуба для Тюкавина в Бундеслиге: «Не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии». Зачем команда без амбиций или скромные чемпионаты? Не вижу смысла»

Сергей Степашин считает, что Константин Тюкавин мог бы проявить себя в Бундеслиге.

– Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?

– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.

С другой стороны, «Динамо» бы только выиграло, если бы Костя еще поиграл за нас. Тут палка о двух концах.

Понимаете, если бы мы выступали на международном уровне, то, конечно, футболист, играющий в Бундеслиге или Ла Лиге, априори усиливал бы нашу сборную.

А коль мы этого лишены, жаль терять футболиста, на которого ходят зрители. Но Тюкавин же не раб. Ему тоже хочется проверить себя на другом уровне.

– Каков же выход?

– Надо искать компромисс. Чтобы и футболисту было нормально, и чтобы те, кто придет в наш клуб, знали – в «Динамо» нет крепостного права!

Никто людям судьбы ломать не собирается. Ведь сколько советских футболистов могли поиграть в лучших клубах мира! Но не пускали...

– Если Тюкавин поедет в Германию, то в клуб какого уровня?

– Точно не ниже «Байера», «Баварии», «Боруссии».

А зачем ему нужен клуб без амбиций или скромные чемпионаты Турции и Греции? Не вижу в этом смысла.

Есть Германия, Испания, Италия, Франция. Англия исключена, из-за какой-то дикой русофобии. Там нам делать нечего.

Но я все-таки рассчитываю, что Костя сдержит слово.

Он же как-то сказал: «Сначала стану чемпионом страны с «Динамо», а потом можно будет подумать и о Европе». Дай Бог, чтобы так получилось, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
logoДинамо Москва
logoСергей Степашин
logoСпорт-Экспресс
logoКонстантин Тюкавин
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