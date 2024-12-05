Дюков о коррупции в судействе: «Уверен, что Каманцев и Мажич не имеют отношения к этой истории. Давайте дождемся завершения расследования»

В РФС уверены, что глава судей не причастен к коррупционному скандалу.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Я абсолютно уверен, что как Павел Каманцев, так и Милорад Мажич [руководитель департамента судейства и инспектирования РФС] вообще не имеют никакого отношения к этой истории. Давайте дождемся завершения расследования.

Есть претензии, вероятно, к кому-то арбитров, но пока эти арбитры нам неизвестны, поэтому сначала должно быть расследование, и после этого уже могут приниматься решения», – сказал Александр Дюков .

Президент РФС подчеркнул, что организация последовательно работает над тем, чтобы искоренить незаконное влияние на результаты матчей, приведя в пример «Чайку », которую наказали в 2021 году понижением в классе за организацию договорных матчей.

«Было уголовное дело, за ним последовало достаточно большое количество отстранений судей», – напомнил Дюков.

«За последние три-четыре года более 20 судей, ассистентов и инспекторов закончили свою работу. Только в 2024 году семь судей и ассистентов прекратили обслуживать матчи под эгидой РФС. В том числе были случаи, когда мы проводили проверки, и ряд судей просто писали заявление об уходе из РФС.

Если мы посмотрим на реальную статистику ключевых ошибок, которые совершили судьи в этом сезоне, то их не так много. Если мы вернемся на четыре-пять лет назад, то таких ошибок было на порядок больше. Понятно, что даже эти ошибки недопустимы, и мы будем продолжать работать над тем, чтобы судьи ошибались как можно меньше.

По многим нарушениям правил существуют две или даже три позиции. Сторона, против которой зафиксировали нарушение, будет доказывать, что никакого нарушения не было. Другая сторона будет говорить, что это не только нарушение, а еще и желтая, и даже красная карточка. И таких эпизодов много.

Не могут быть правы все, поэтому всегда будут споры и недовольство», – добавил глава РФС.

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