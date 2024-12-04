Степашин о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Сказал, как есть на самом деле. Будь «Динамо» в этом замешано, были бы на первом месте»

Сергей Степашин заявил, что «Динамо» не участвует в судейской коррупции.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, в коррупционных схемах могут быть замешаны 10 клубов Мир РПЛ .

– Он сказал то, что есть на самом деле. Плохо, что об этом говорит губернатор.

– Вы об этом знали?

– О том, что у нас есть проблемы с судейством с агентами, я говорил все время публично.

– Вы можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в делах, о которых говорит Федорищев?

– Если бы были замешаны, то были бы на первом месте, – сказал председатель консультативного совета «Динамо ».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳