Степашин о словах главы Самарской области про коррупцию в судействе: «Сказал, как есть на самом деле. Будь «Динамо» в этом замешано, были бы на первом месте»
На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, в коррупционных схемах могут быть замешаны 10 клубов Мир РПЛ.
– Он сказал то, что есть на самом деле. Плохо, что об этом говорит губернатор.
– Вы об этом знали?
– О том, что у нас есть проблемы с судейством с агентами, я говорил все время публично.
– Вы можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в делах, о которых говорит Федорищев?
– Если бы были замешаны, то были бы на первом месте, – сказал председатель консультативного совета «Динамо».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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