Дегтярев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть основания, если заявил. Комментировать здесь – только портить. Знаю его давно, вместе учились в школе губернаторов»
На прошлой неделе губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, всего в схеме могут быть замешаны 10 клубов Мир РПЛ.
«Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор заявил, значит, есть на то основания. Комментировать здесь – только портить.
Федорищева я знаю давно, вместе учились в школе губернаторов (речь о программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС – Спортс’‘)», – заявил министр спорта РФ.
Глава Самарской области: «Футбол не до конца стимулирует массовый спорт, о котором говорит президент. Позволяем коррупционные истории, агентские группы извлекают сверхприбыль»
Глава Самарской области об РПЛ и коррупции: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция»
«Я за базар отвечу». Самарский губернатор давит: неделю назад не знал про РПЛ, Осинькин – теперь красавчик
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий