Дегтярев о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Есть основания, если заявил. Комментировать здесь – только портить. Знаю его давно, вместе учились в школе губернаторов»

Михаил Дегтярев отреагировал на слова Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

На прошлой неделе губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, всего в схеме могут быть замешаны 10 клубов Мир РПЛ .

«Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор заявил, значит, есть на то основания. Комментировать здесь – только портить.

Федорищева я знаю давно, вместе учились в школе губернаторов (речь о программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС – Спортс’‘)», – заявил министр спорта РФ.

Глава Самарской области: «Футбол не до конца стимулирует массовый спорт, о котором говорит президент. Позволяем коррупционные истории, агентские группы извлекают сверхприбыль»

Глава Самарской области об РПЛ и коррупции: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция»

«Я за базар отвечу». Самарский губернатор давит: неделю назад не знал про РПЛ, Осинькин – теперь красавчик