Каманцев о «Крыльях»: «Выдумка. Работа в клубах меня не интересует, с главой Самарской области общаюсь по судейским вопросам»
Павел Каманцев опроверг информацию о возможной работе в «Крыльях Советов».
Сообщалось, что глава судейского комитета РФС является одним из кандидатов на руководящий пост в самарской команде – ранее он консультировал власти региона по проблематике управления клубом..
– Большое спасибо, но я не заинтересован в работе ни в одном клубе и в целом в футболе кроме той позиции, что я занимаю сейчас.
– Общался ли с вами губернатор Самарской области по поводу назначения на пост в «Крылья Советов»?
– Общаюсь с губернатором относительно судейских вопросов. Ни о каком назначении не говорили. Это выдумка, – сказал Каманцев.
Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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