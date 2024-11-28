Каманцев о «Крыльях»: «Выдумка. Работа в клубах меня не интересует, с главой Самарской области общаюсь по судейским вопросам»

Павел Каманцев опроверг информацию о возможной работе в «Крыльях Советов».

Сообщалось , что глава судейского комитета РФС является одним из кандидатов на руководящий пост в самарской команде – ранее он консультировал власти региона по проблематике управления клубом..

– Большое спасибо, но я не заинтересован в работе ни в одном клубе и в целом в футболе кроме той позиции, что я занимаю сейчас.

– Общался ли с вами губернатор Самарской области по поводу назначения на пост в «Крылья Советов»?

– Общаюсь с губернатором относительно судейских вопросов. Ни о каком назначении не говорили. Это выдумка, – сказал Каманцев.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».