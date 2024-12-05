Карло Анчелотти: «Мбаппе не в лучшей форме, возможно, но нужно дать ему время на адаптацию. У нас три пенальтиста: Килиан, Беллингем и Винисиус»
Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в матче с «Атлетиком» (1:2).
Нападающий «Реала» не реализовал пенальти во втором тайме. Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.
«Возможно, Килиан сейчас не в лучшей форме, но нужно дать ему время на адаптацию. Надо дать ему время на то, чтобы стать лучше.
Когда Винисиус на поле, пенальти исполняет он, и у него хорошо получается. У нас три пенальтиста: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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