Глава Самарской области: «Футбол не до конца стимулирует массовый спорт, о котором говорит президент. Позволяем коррупционные истории, агентские группы извлекают сверхприбыль»

Вячеслав Федорищев заявил, что профессиональный спорт плохо стимулирует массовый.

«Я бы зафиксировал проблему следующим образом: у нас профессиональный спорт высоких достижений, в частности, футбол – не до конца еще стимулирует спорт массовый, о котором нам говорит наш президент. Недавно на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе он очень четко обозначил вектор – мы все, люди ответственные, должны поддерживать массовый спорт.

Профессиональный спорт высоких достижений – это пример, конечно же, для молодых ребят, футболисты являются по-настоящему ролевыми моделями, но мы не все еще сделали для того, чтобы профессиональный спорт был сфокусирован на развитии спорта массового.

Потому что позволяем коррупционным историям быть, позволяем агентским группам, а по сути, предпринимателям, извлекать сверхприбыль, основанную на капитализации футболистов и команд, которые получают поддержку из федерального, а через федеральный – регионального, а через региональный – муниципального бюджета.

Таким образом, мы не до конца еще построили систему, которая по-настоящему поддерживает спорт профессиональный и мотивирует ребят на самом базовом уровне во дворе. Надо видеть все это и стремиться туда», – сказал губернатор Самарской области в эфире телеканала «Россия 24».

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